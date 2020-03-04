فيديو صادم لشاكيرا قبل الشهرة يعود للواجهة من جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 10:43 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قديم للنجمة العالميّة، اللبنانيّة الأصل، شاكيرا Shakira قبل الشهرة، ظهرت فيه بشكل مختلف وصادم، كان قد انتشر منذ نحو 3 أعوام.

فبعد أن تعرّف الجمهور على شاكيرا الشقراء والمثيرة والجذابة، صاحبة الجمال المتميز، المرتبطة بلاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه، ظهرت النجمة بالفيديو بإطلالة يصعب التصديق حتى أنّها شاكيرا.

وكانت شاكيرا البالغة من العمر 43عامًا في الفيديو، ترتدي حلّة سوداء، وصفّفت شعرها الأسود بشكل غريب، كان رائجًا على الأغلب في تلك الأيام، إلّا أنّ ذلك لم يمنع أنّها كانت أكثر براءة من الآن.



شاهدوا كيف كانت شاكيرا قبل الشهرة:

يذكر أن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا كانت قد كشفت مؤخراً عن سبب عدم رغبتها بعقد قران رسمي مع حبيبها نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، رغم علاقتهما المستمرة منذ عشر سنوات، وإنجابهما طفلين.

وأوضحت شاكيرا في مقابلة صحفية: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة".

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وأضافت: "أريد أن أبقيه في حالة جيدة، وأن يفكر بأن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

يشار إلى أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاماً، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.

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