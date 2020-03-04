كلاكيت تاني مرة .. حسن شاكوش يعيد طرح "عود البطل" على اليوتيوب

طرح الفنان حسن شاكوش أغنية عود البطل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكانت إدارة الموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب حذفت أغنية عود

البطل، والتي تم طرحها منذ يومين، كما تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت أكثر من الـ 7 مليون مشاهدة في فترة وجيزة.

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يذكر أن الفنان حسن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية بنت الجيران من جديد، وذلك بعد تعديلها، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 15 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.