عزة الحسيني: شعارنا هذا العام: «سينما أفريقية من كل الدنيا»

أكدت المخرجة عزة الحسينى مدير مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، أن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة لمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية كثيرة ومتعددة هذا العام، حيث يقام معرض رئيسى حول افلام الفنان الكبير فريد شوقى وأعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض فيلمان لوحش الشاشة هما «السقا مات» اخراج صلاح أبو سيف وفيلم «الغول» للمخرج الكبير سمير سيف الذى يحتفى به المهرجان أيضاً.

وأضافت الحسينى، أن هناك قسما خارج المسابقة ويعرض خلاله 8 أفلام منها الفيلم المصرى «هذه ليلتي» للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام فى بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية فى إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان وهناك قسم للعروض الخاصة والذى يشهد عرض فيلم «الفارس والأميرة» إخراج بشير الديك، وفيلم «لما بنتولد» إخراج تامر عزت وفيلم «ستموت فى العشرين» للمخرج امجد

ابوالعلا.

وأشارت أيضاً: بمناسبة اليوم العالمى للمرأة 8 مارس والذى يواكب فعاليات المهرجان سنحتفى بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية فى السينما الذى يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم «يوم للستات» من مصر ويعرض 5 أفلام إنتاج حديث فى قسم بانوراما الأفلام المصرية هى: «الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس».

وتابعت حديثها قائلة: إن الدورة التاسعة للمهرجان استغرق التحضير لها وقت طويل فى مشاهدة الافلام ونجحنا بالفعل فى اختيار افلام اعتقد أنها مهمة منها 15 فيلما تعرض كعرض أول بالإضافة لاستحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا، وان شعار المهرجان هذا العام» سينما أفريقية من كل الدنيا «وهو شعار يؤكد فلسفة المهرجان فى الامتداد والتطوير».

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لجان التحكيم

يضم المهرجان هذا العام عدة مسابقات مختلفة، وتضم

لجان التحكيم فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل كلا من المخرج البوركينى جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونة نداى، والمخرج المغربى سعد الشرايبى، والناقد النيجيرى ستيف أيوريندى، والفنان المصرى مصطفى شعبان.

أما لجان التحكيم فتضم فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل كلا من المخرج البوركينى جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونة نداى، والمخرج المغربى سعد الشرايبى، والناقد النيجيرى ستيف أيوريندى، والفنان المصرى مصطفى شعبان، وتضم لجنة تحكيم «التسجيلى الطويل»، كلا من المخرج السودانى أمجد أبو العلا، والناقد المصرى عصام زكريا، والمخرج التونسى مختار العجيمى، والمخرج الكينى بيتر وانجوجى جيتاو، والناقد السنغالى تيرنو إبراهيما ديا، كما تضم لجنة تحكيم «الافلام القصير» المخرج المصرى أحمد فوزى صالح، والمخرجة المغربية اسماء المدير والمنتج والمخرج المصرى مارك لطفى، والمخرج الكينى جيتونجا «توش» ديفيد، والممثل الموريتانى سالم دندو، وتضم لجنة تحكيم مسابقة «الديسابورا» الكاتبة الهندية انجالى برابهو، والناقد الجنوب أفريقى بيتر رورفيك، والمخرجة الاردنية سوسن دروزه، والناقد المصرى سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخيرا لجنة تحكيم «الفبريسي» تضم كلا من الناقد التونسى لطفى بن خليفة، والناقدة السويدية ايفا اف جاييرستام والناقد المصرى محمد طارق.