هل تنتهى أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قريبا؟

حذف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تصاريحه ضد الفنان أحمد العوضي، واعتراضه على الحب المتبادل بين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي. ومن ناحيته حذف الفنان أحمد العوضي تصريحاته ضد وائل شقيق ياسمين. وكانت تلك التصاريح أحدثت ضجة عارمة وشغلت الرأي العام على مواقع السوشيال ميديا. Advertisements وجاءت تلك التصاريح بعض أن قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر صورة تجمعها بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلق عليها قائلة: بحبك يا أحمد. أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلق عليها قائلة: بحبك يا أحمد. ومن ناحيتها نشر الفنان الصورة ذاتها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها، قائلًا: بحبك يا ياسمين.

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