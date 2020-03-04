حالة من الجدل آثارها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد حذف أغنيته الجديدة عود البطل، عقب تحقيقها 7 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أول يوم طرحت فيه، وذلك تعقيبًا على قرار نقابة المهن الموسيقي بمنع أغاني المهرجانات والتعمل مع مؤديها.
وتصدر هاشتاج "عود البطل"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلالالساعات الماضية، بعد طرحها بموقع يوتيوب، وتحقيق نسبة مشاهدة تخطت الـ 7 ملايين في أول يوم.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "عود البطل وحسن شاكوش"، معلقين على الأغنية بطريقتهم الخاصة، خاصة بعد إعلان حسن شاكوش وعمر كمال مطربي الأغنية، أنها
وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن آرائهم بالأغنية، موضحين أن أغنية "بنت الجيران" أفضل بكثير جدًا من عود البطل، وعلق آخرين بأنه " بنت الجيران وكفى".
وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عود البطل.. مواقع التواصل لـ حسن شاكوش: "بنت الجيران وكفى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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