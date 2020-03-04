طليقة شقيق ياسمين عبدالعزيز: محدش بيصرف على ابني وحقي هاخده بالقانون

صرحت مي أبو ربيع، طليقة وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنها هي من تتكلف بمصاريف ابنها.

وقالت مي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "أنا طليقة وائل عبد العزيز أخو ياسمين عبد العزيز .. أولًا وائل مش بيصرف على ابنه من يوم ما أتولد وأنا انفصلت منه وابني عنده 5 شهور ولحد دلوقتي ولا بيصرف عليه ولا حد من أهله بيصرف علي ابني غيري .. ابني عنده دلوقتي 11 سنة، مؤخرًا بس من 3 سنين ياسمين قالتلي أنا متكفلة بمصاريف الدراسة دفعت سنتين ومش المصاريف كاملة كمان، وبعد كده قالتلي أنا ظروفي ماتسمحش ادفع مصاريف تاني .. قلتلها انتي اللي عرضتي تدفعي قالتلي ورجعت في كلامي في مشكلة .. ده الموضوع باختصار .. وياريت محدش يجيب سيرة ابني لو سمحتوا .. وحقي وحق ابني حاخده بالقانون".

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: بحبك يا أحمد.

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ومن ناحيتها نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بياسمين، وعلق عليها قائلًا: بحبك يا ياسمين.

ثم نشر وائل عبد العزيز شقيقها منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي .. أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى

صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها .. وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت .. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس .. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد.

ثم رد عليه الفنان أحمد العوضي، قائلًا: انهى بيت اللى ادخله من بابه .. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابنى ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها .. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس .. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر .. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس .. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست .. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم.