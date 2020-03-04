أحمد شوكت يطلق ألبوم "ولا ١٠٠ طريقة" قريبًا في الإمارات

يستعد المطرب الشاب أحمد شوكت لإطلاق ألبومه الجديد (ولا 100 طريقة) في الأسواق الإماراتية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الألبوم فور إطلاقه بمصر في شهر سبتمبر الماضي.
ويعقد شوكت جلسات عمل مع عدد منالشعراء والملحنين لاختيار أغنية جديدة لإطلاقها الصيف القادم وتصويرها بطريقة الفيديوكليب.
جدير بالذكر أن شوكت تعاون في ألبومه الثاني مع الشعراء حسين مصطفى محرم وعصامحسني وأحمد بريء وعبدالحميد الحباك وهاني رجب وأحمد تبارك ومايكل توفيق وإبراهيم شتا وعمرو معاني ومع الملحنين مدين ومحمد الصاوي وأحمد العتباني ومحمدي وغريب وسامر أبوطالب ومعز علي.
ومع الموزعين تميم ويحيى يوسف وياسر ماجد ومحمد شفيق ومحمد هارون وطارق حسيب وعبدالوهاب الرافعي ومحمد العشي.
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