غدًا.. ساندي ضيفة مروان يونس على راديو "انيرجي"

تحل المطربة ساندي ضيفة على برنامج "بجد في الراديو" الذي يقدمه المذيع مروان يونس على راديو انيرجي، غدا الخميس، من الساعة 4 - 6 مساء، وذلك احتفالًا بالبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي اطلقته ساندي وحقق ردود أفعال إيجابية. الذي اطلقته ساندي وحقق ردود أفعال إيجابية.

واحتفلت "ساندي" بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم أغان متنوعة ما بين الرومانسية والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام. الذي يضم أغان متنوعة ما بين الرومانسية والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

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