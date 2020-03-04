فيديو.. بلقيس تشعل حفل صناع الأمل بـ مايكل جاكسون

نشرت النجمة بلقيس أغنية " Heal The World" للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون علي طريقة الكوفر وذلك في حفل صناع الأمل علي اليوتيوب. طريقة الكوفر وذلك في حفل صناع الأمل علي اليوتيوب. ويشار إلى أن آخر أعمال بلقيس أغنية بعنوان "تعالى تشوف" والذي حققت نجاحا كبيرا.

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