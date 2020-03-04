فيديو.. ولاء سالم تطرح أغنية المركب اللى تودى

طرحت المطربة ولاء سالم أغنية جديدة تحمل عنوان " المركب" وذلك عبر القناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". الرسمية بموقع "اليوتيوب". أغنية " المركب اللى تودى" من كلمات رمضان محمد، ألحان أشرف سالم توزيع موسيق تامر صقر. شاهد أغنية " المركب اللى تودى" من

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