عبدالمجيد عبدالله يغلق صفحته الخاصة ويثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - تسبب تصرف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بإغلاق حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بجدل كبير بين متابعيه وذلك بعدما ودّع جمهوره كاتبا على صفحته: "طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل لي كلاما جارحا"، إذ استنكر فريق منهم ”ردة فعله“ في حين دافع آخرون عنه. ويبدو أن عبد المجيد عبدلله تلقى كلاماً قاسياً لم يتحمله خصوصاً أن العديد من المعلقين على هذه المواقع تعلّق بشكل غير لائق.
وعبر جمهور الفنان عبدالمجيد وناشطين عن موقفهم من تصرفه وانتقده أحدهم: "تمنيت عبدالمجيد عبدالله يكون اقوى من كدا! حنا ما نقدر نتحكم في سلوكيات الناس، لكن نقدر نترفّع عنهم ونتجاهلهم! مو معقولة اخلي حثالة مالهم قيمة وبعضهم مجهولين الهوية يأثرون على نفسيتي واترك تويتر!؟ وأنا متأكد انه لو شاف بعضهم في الواقع، بيقول: وش خلاني انزل لمستوى هالأشكال؟".
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