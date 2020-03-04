بعد أحلام.. أصالة ومحمود سرور يساندان عبد المجيد عبدالله

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الوحيد الذي قرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه للتنمر إذ قامت بهذه الخطوة قبله الفنانة المصرية شيرين عبد والهاب وذلك بعد الهجوم الذي شنه عليها بعض المتابعين عندما كتبت تغريدة تتضامن فيها مع الشعب اللبناني بسبب الحرائق التي اندلعت مؤخراً.

و كان عبدالله عبّر عن غضبه من عن تعرضه لإساءات في آخر منشور له قبل إغلاق حسابه كتب فيه: "مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ أسمعها، وأنا في الخمسينات من عمري، طظ في الفن، طظ في تويتر، طظ في كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

وقد أطلق جمهور الفنان السعودي المحبوب عدة وسوم أو "هاشتاقات" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي دعماً له وهي :" مجيدنا لا تحزن و “كلنا عبدالمجيد عبدالله"، عبدالمجيد عبدالله نحبك، ارجع يا مجيد احنا نحبك.وبعد حملة الدعم هذه قامت الفنانة أحلام بدعمه وكذلك حت حذوها الفنانة السورية ​أصالة​ باعتباره صديقها وكتبت :"أمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفة بالبساطة والطّيب، ياعبد المجيد الغالي الحبيب، كيف لإنسان برفعتك أنّ يتأثّر بكلام لايمتّ للبشر بصلة".وتابعت: "عليك أنّ تحزن على أمثال هؤلاء، لأنّهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون منّ أذيّة الكبار، أرجوك عُدّ كيّ لا ينتصر السوء، مجيدنا لا تحزن".

أما عازف الكمان الشهير ​محمود سرور​ فأهدى عبد المجيد عبد الله عزفاً على الكمان وكتب في منشور آخر مساندة له :" لكبير عبد المجيد عبد الله رساله محبه وعشق مني اليك تعودت ان اري تغريداتك واسمع جديدك الخاص قبل العام من تويتر وادعوك للعوده لان احبابك بالملايين والمسيء لا يتعدي ٥ فلا تترك الملايين عشان شخص او اتنين كلنا بنحبك ونصيحه من محب لا ترد علي المسيء لانه يفرح بذلك".