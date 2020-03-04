بالفيديو- ميرهان حسين ترقص salsa ..وما علاقة نسرين طافش؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​ متابعيها فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت فيه لياقتها البدنية ورشاقتها. ورقصت ميرهان الـ Salsa مع مدرّبها.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم برشاقتها وتمكنها من الرقص، فيما اتهمها آخرون بالعديد من التعليقات أنها تقلد الممثلة السورية نسرين طافش، لأنها في الأيام الماضية نشرت فيديوهات لها وهي ترقص النوع نفسه من الرقص، مع مدرب الرقص نفسه.

يذكر أن ميرهان حسين ونسرين طافش تتشاركان بطولة مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسني وإسلام جمال، وتامر شلتوت، وعفاف شعيب، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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