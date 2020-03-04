بالصورة- جاستين بيبر يستعد لجولته الغنائية Changes

ميرنا وليد - بيروت - بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 26، قرر النجم العالمي ​جاستين بيبر​ أن يستأنف نشاطه الفني، إذ نشر صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استعداده لجولته الغنائية " Changes " الذي من المقرر أن تبدأ في 14 أيار، و علق النجم الشهير على الصورة فكتب " الاستعداد للجولة ".

وحصدت صورة جاستين بيبر العديد من الإعجابات وردود الفعل الإيحابية حيث عبّر المعجبون عن رغبتهم بحضور هذا الحفل.

وأظهرت الصورة العديد من الرسومات المنتشرة على جسن جاستين بيبر بعدما خلع تي شيرت المرسومة على صدرة و خصره و ذراعيه.



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