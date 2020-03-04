نصائح تامر حسني للوقاية من فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري ​تامر حسني​ بعض النصائح إلى جميع متابعيه للوقاية من فيروس "​كورونا​".‏

نشر تمتار حسني حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من النصائح التي ذكر فيها: "رفع جهاز المناعة هو أسلم حل ‏للوقاية من أي حاجة، حاولوا يوميًا يكون في حاجات من دول بتشربوها أو بتاكلوها".‏

وتابع قائلاً: "فيتامين سي 3 أقراص يوميًا، وجود أي فاكهة البرتقال والكيوي والفراولة، كل يوم نشرب مية بلمون، معلقة كركم، نص ‏معلقة زنجبيل، سنة فلفل اسمر ونغليهم ونشربهم دافيين".

‏يذكر أن تامر حسني، يشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليا في السينما ويشاركه البطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام. الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ‏الماروق‎.‎



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