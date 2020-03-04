ماجد المصري يعيد مادلين طبر الى التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر إلى أسرة مسلسل "الوجه الاخر" بطولة الممثل المصري ماجد المصري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف فداء الشندويلي، اخراج سميح النقاش. وستقدم مادلين دوراً محورياً في المسلسل، الذي تدور أحداثه في اطار من التشويق حول سلطة المال.
ويشار الى أن آخر أعمال الممثلة المصرية مادلين طبر مسلسل "الضاهر" مع الممثل المصري محمد فؤاد، وشارك في بطولته الممثلة السورية رغدة، والممثلين إنجي شرف، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، وأخرون، العمل صوّر تحت إدارة المخرج ياسر زايد.
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