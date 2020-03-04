ماجد المصري يعيد مادلين طبر الى التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الفنانة اللبنانية ​مادلين طبر​ إلى أسرة مسلسل "الوجه الاخر" بطولة الممثل المصري ماجد المصري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف فداء الشندويلي، اخراج ​سميح النقاش​. وستقدم مادلين دوراً محورياً في المسلسل، الذي تدور أحداثه في اطار من التشويق حول سلطة المال.

ويشار الى أن آخر أعمال الممثلة المصرية مادلين طبر مسلسل "الضاهر" مع الممثل المصري ​محمد فؤاد​، وشارك في بطولته الممثلة السورية رغدة، والممثلين إنجي شرف، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، وأخرون، العمل صوّر تحت إدارة المخرج ياسر زايد.