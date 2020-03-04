سارق منزل نانسي عجرم في المقبرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت رهاب بيطار محامية سارق فيلا نانسى عجرم الذي سقط قتيلا بعد مشاجرة مع زوجها، تعليقاً عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة موكلها، السورى محمد الموسى والذى يدخل قبره لأول مرة بعد إجراءات شهادة الوفاة التي استمرّت لمدّة طويلة.

ويأتي ذلك بعد، حالة كبيرة من الجدل أثارتها المحامية السورية رهاب البيطار مؤخرا، بسبب آخر منشور لها عبر حسابها كتبت فيه: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة".

كاشفة عن تعرضها للتهديد لاسيما بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية محمد حسن الموسى، قتيل فيلا ​نانسي عجرم​، الذي أثبت أن هناك طرفا ثانيا في القضية.

وكشفت الملامح الأولى لتقرير الطب الشرعي الثاني، في قضية القتيل محمد حسن الموسى، أنه قتل بسلاحين مختلفين، نظرًا لوجود طلقة مفككة في جسده، أي وجود طرف ثان في القضية، علاوة على وجود طلقات وشم، وهي لا تظهر إلا في حالة إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، وهو ما يشير إلى أن القتل حدث عمدًا.