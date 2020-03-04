ميرنا وليد - بيروت - علقت ​الراقصة دينا​ على فيديوهات رقص الشباب على أغنيات الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد قراره بمنع أغاني المهرجانات قائلة: "كوميديا الشعب المصري وراء تداول هذه الفيديوهات لأن أي حاجة بتحصل بيحولوها نكتة"، بحسب قولها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لرقص مراهقين على أغنيات "هو انتي لسه بتسألي، غلطة، وعلي الضحكاية"، ما اعتبره الكثيرون إساءة في حق نقيب الموسيقيين.

وقالت دينا، في حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية قائلة: "هاني شاكر فنان عظيم وصاحب مشوار فني وغنائي كبير، وبالتالي فهو قامة فنية لابد من احترامها وتقديرها، وذلك على غرار عمرو دياب وأنغام وشيرين، فلا يجوز المساس بهم بأي شكل من الأشكال".

وأشارت دينا إلى أنَّها لا ترقص على أغاني المهرجانات، لكونها لا تتناسب مع قواعد الرقص الشرقي، حيث أنَّها تحتاج لـ "تنطيط" أكثر منها رقص، وفق وصفها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة دينا تبرّر الإهانة لهاني شاكر.. وهل ترقص على أغاني المهرجانات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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