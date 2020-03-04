تراند اليوم : منة فضالي توجه رسالة حب إلي عبير منير : صاحبة البهجة

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات للصور “إنستجرام ” صورة جديدة لها بصحبة عبير منير من كواليس آخر أعمالها .

وعلقت الفنانة منة فضالى على الصورة قائلة : دائما البهجة ❤ أحبك على حد سواء ❤

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

منه أنتي ضحكتك تجنن وشقاوتك عسل بالتوفيق يا قمر ????????????????

صباح الورد????????????????????????????????????????

قمر اوى

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2 ” والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل “رحيل”