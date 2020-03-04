تراند اليوم : بعد شهرته.. قضايا السرقة تحاوط حمو بيكا – تفاصيل

يواجه الفترة المقبلة الفنان الشعبى حمو بيكا عدة ازمات حيث قد يتم رفع 3 دعاوى قضائية ضده وذلك بعد ان طرح اغنيته الجديد “دلقو الخمرة”.

القضية الاولى :

قد يقرر الملحن تامر على رفع دعوى قضائية على حمو بيكا لاتهامه بسرقة لحن اغنية “كتر خيرى” للمطربة شيرين عبد الوهاب حيث استعن باللحن الخاص بها فى اغنيته الجديد “دلقو الخمرة” وهو ما لاحظه المتابعين له عبر صفحته على فيسبوك وعلق البعض : “ده لحن أغنية شيرين”.

القضية الثانية :

ويواجه حمو بيكا رفع دعوى قضائية ضده من قبل نقابة المهن الموسيقية وذلك بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء وهو القرار الذى اثار جدلا واسعا فى الفترة الماضية والتى اتخذه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

ولكن هذه القضية قد يبطلها حمو بيكا لانه لم يقدمها فى احدى حفلاته خاصة ان القرار صادر بشان الحفلات التى يقدمونها مطربى المهرجانات فضلا عن عدم قدرة النقابة السيطره على اليوتيوب.

القضية الثالثة :

اما القضية الثالثة و التى قد يواجهها حمو بيكا فى الفترة المقبلة من قبل جمعية المؤلفين والملحنين وذلك بعد استغلال لحن لاغنية دون الرجوع الى الجمعية او صاحب اللحن وبالتالى يعد ذلك نوعا من السرقة وكان من الضرورى ان يحصل على تصريح من الجمعية من اجل استغلال لحن اغنية “كتر خيرى” للمطربة شيرين عبد الوهاب.