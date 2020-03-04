تراند اليوم : هكذا شوقت أيتن عامر الجمهور للحلقة الأخيرة من الأخ الكبير

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها بصحبة الفنان محمد رجب من كواليس الأخ الكبير.

وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة: “آخر حلقة من مسلسل #الأخ_الكبير النهاردة توقعاتكوا إيه بقا؟؟”.

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

الراجل الكبير هو اللواء سمير

اللي قتل صفية الشخص اللي ظهر في حلقة امبارح

لو طلع حلم أو ليه جزء كمان هتشل ????

يذكر أن مسلسل “الأخ الكبير” بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل “الأخ الكبير” لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.