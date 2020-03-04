ياسمين عبدالعزيز تحسم الجدل وتبوح بحبها لأحمد العوضي

متابعة بتجــــــــــرد: عاشت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز 7 ساعات في أعقاب تعرضها لهجوم عنيف من شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، الذي اتهمها بالإساءة إلى سمعتها وسمعة أفراد عائلتها، نتيجة وجود علاقة تجمعها مع فنان يصغرها بـ10 أعوام، حسب ما أعلن في منشوره عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وذلك في إشارة منه إلى الفنان المصري أحمد العوضي.

وسبق كواليس هذه الساعات تحذير من شقيق الفنانة لها بفضح أمرها عبر منشور بموقع «فيسبوك»، إلا أنها لم تلتفت لتحذيره اعتقاداً منها بأنها محاولة لترهيبها ليس أكثر، ولكنها فوجئت بتنفيذ تهديده وكتابة منشور أصابها بالصدمة عند اطلاعها عليه.

وفوجئت ياسمين برد العوضي على شقيقها في منشور آخر، وهنا طالبته بحذف ما كتبه ولكنه رفض في بادئ الأمر، وسرعان ما استجاب لرغبتها بعد إلحاح شديد منها.

وبعد ساعات من التفكير قررا حسم قصة ارتباطهما بإعلان كل منهما عن حبه للآخر، لينهيا حالة الجدل المُثارة بشأن علاقتهما منذ فترة. وكان وائل عبدالعزيز قد كتب منشوراً رأى الكثيرون أنه يحمل إساءة لشقيقته، حيث ذكرها فيه أنه دوماً ما كان سندها وتحمل عنها الكثير من المشاكل.

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وكتب: «بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنت صغيرة، تحملت عنك مشاكل كتير بسببك ومن أنت عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة، ومؤخراً قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها».

وأضاف قائلاً: «وقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب، لكن تروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك على حساب سمعتك وسمعتنا لا مش هسمح».

وتطرق وائل عبدالعزيز في حديثه إلى الفنان أحمد العوضي الذي هاجمه بشكل غير مباشر قائلاً: «أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراك في كل حتة، ويعتبرك البيضة اللي هتبيض له الدهب، أحب أقولك يا راجل لما تحب تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل، وتقعد مع رجالة البيت”.