نادين نجيم تتصدر على انستجرام: الممثلة الأكثر متابعة عربيًا!

متابعة بتجــــــــرد: لا شك في أن النجمة اللبنانية نادين نجيم تستند على قاعدة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وإستطاعت منذ دخول مواقع التواصل الإجتماعي في صلب العمل الفني أن تبني قاعدة شعبية على مختلف شبكات التواصل على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.

نادين التي تتربع على عرش المرتبة الأولى بين جميع الممثلات العربيات من حيث المتابعة، تابعت نجاحها الإلكتروني حيث تخطى حسابها الرسمي على إنستغرام حاجز 10 مليون متابع، في رقم قياسي على صعيد الوطن العربي يؤكد على نجومية “نجيم” وشهرتها الواسعة من المحيط إلى الخليج.

نجاح نادين نجيم التي تحظى بنجومية عربية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يُترجم جماهيريتها على أرض الواقع، وتحقيقها أعلى نسب مشاهدة درامية عبر الفضائيات العربية.

Advertisements

على صعيد آخر، تصوّر نادين نجيم حالياً مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.