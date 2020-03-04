نانسي عجرم في رمضان 2020.. ممثلة للمرة الأولى مع أشهر النجمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيكون الجمهور العربي على موعد استثنائي في شهر رمضان المبارك 2020 عندما تدخل فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجال التمثيل لأول مرة بمسلسل "نساء من دهب" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وإنتاج شركة صادق الصباح.

وقال مصدر مقرب من الفنانة لـ"فوشيا" إن نانسي ستقدم أغنية المسلسل وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، إضافة إلى أنها ستحل ضيفة شرف في العمل الذي يصور في لبنان.

ويعد مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذا من "فورمات" أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، ويدور حول 4 سيدات تعترض حياتهن مواقف مضحكة. وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون في العمل منهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا وهنادي مهنا ومايان السيد وغيرهم.

ورغم أن الفنانة اللبنانية كانت ترفض فكرة دخولها مجال التمثيل في السنوات الماضية، والبقاء في عالم الغناء، إلا أنها أبدت حماسها للمشاركة الأولى لها في العمل الدرامي الجديد الذي يحمل نخبة من نجمات الفن.

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وتواصل النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد تصوير المسلسل في بيروت، حيث تعود نادية ونبيلة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات للأولى و6 سنوات للثانية.

وقدمت نادية الجندي آخر أعمالها في مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدري والذي تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.

كذلك تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها في "نساء من ذهب"، حيث قررت هالة الاكتفاء هذا العام بالظهور به فى دراما رمضان المقبل نظرا لتصويره بالكامل في لبنان.

وظهرت هالة فاخر فى رمضان 2019 بمسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.