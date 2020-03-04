«يوم للستات» يشارك فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يشارك فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبوذكري في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات دورته التاسعة من 6 وحتى 12 مارس الجارى، في قسم بانوراما أفلام المرأة الإفريقية.

ويُعرض الفيلم يوم السبت 7 مارس الساعة 2 ظهرًا فى قصر الثقافة والإثنين 9 مارس الساعة 6 مساءً فى ساحة سيدي أبوالحجاج، وذلك بحضور النجمة إلهام شاهين.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون، ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكان "يوم للستات" قد فاز بـ7 جوائز من مهرجانات دولية شارك بها، حيث شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى، والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما تشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية، والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

وشهد الفيلم عرضه العالمى الأول في الدورة الـ60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand.

كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا)، وافتتح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولى، بيروت السينمائى الدولى، ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن، ومهرجان أفلام المرأة الإفريقية بالسنغال.

Advertisements

وتحدث قصة "يوم للستات" في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

فريق عمل يوم للستات يغلب عليه العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين، من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح، ستايلست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين، وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، وفاروق الفيشاوي، وأحمد الفيشاوي، وإياد نصار، وأحمد داود، بينما تقوم بمهام التسويق والترويج للفيلم شركة MAD Solutions.

قد يهمك أيضا:

نجاة ليلى علوي وإلهام شاهين ورانيا فريد شوقي من موت محقق

تعرف على قصة 3 زيجات في حياة فاروق الفيشاوي