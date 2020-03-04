هاني شاكر يسخر من محمد رمضان بسبب ملابسه

حسم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الجدل المثار في الفترة الأخيرة، بشأن قرارات النقابة بمنع حفلات محمد رمضان، ورد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها.

وقال شاكر في حوار له مع “MBC Trending”: إن أزمته مع الفنان محمد رمضان تتمثل في عدم التزامه بالتعهد الذي وقعه، والذي يتضمن التزامه بالقواعد العامة ومراعاة ما يرتديه في حفلاته”.

وأضاف نقيب الموسيقيين، إن رمضان استمر بالخروج في الحفلات عاريًا وجعله الأسلوب الخاص الذي يميزه، مشيرا إلى أن آخر تصريح حصل عليه رمضان لإقامة حفل، جعلت محاميه الخاص يمضي على تعهد يلتزم فيه رمضان بالقواعد العامة ويراعي ما يرتديه على المسرح، غير أن رمضان لم يلتزم بذلك التعهد ولم ينفذه.

وتابع: “بعد ما مضى المحامي، بردو محمد عمل اللي في دماغه ولبس القميص الشيفون”، وتحدث بتهكم وسخرية: “كان القميص حلو أوي يا محمد، وهو بيصلي بيه كان تحفة بصراحة”.

وأوضح شاكر: “المشكلة مش بس فيا لا دا في اتجاه عام للكلام اللي هيغنيه بعد كدا يبقى مجاز، شكله على المسرح، هيقول إيه ويعمل إيه، الموضوع بس مبقاش يغني أو ميغنيش، أعتقد إن فيه آخر أغنيتين مأجزتهمش المصنفات الفنية، نزلوا فيديو كليب، لازم هيكون فيه إجراءات كتير عشان نديله تصريح بالغنا”.

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وردًا عن مقارنة أزمة ملابس محمد رمضان بالفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز، عندما أقامت حفلًا بمصر في العام الماضي، قال: “النقابة ملهاش علاقة، المصنفات الفنية هي اللي بتقول اللبس دا خارج أو مناسب، هما عندهم الضبطية القضائية، أنا معنديش ضبطية قضائية، أنا مقدرش أقول لواحدة أو راجل انتي على المسرح كدا ليه، المصنفات الفنية هي اللي بتحاسب على دا”.

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