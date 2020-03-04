تأجيل طرح فيلم جيمس بوند إلى الخريف المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: تتستمر الإجراءات الإحترازية المتحذة في مواجهة فيروس كورونا في الدول العربية والأجنبية على حد سواء. فقد قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأجيل الدورة الأولى منه التي كانت مقررة في الفترة من 12 حتى 21 مارس الجاري، حرصاً على عدم انتشار الفيروس بين الجموع. علماً أن هذا المهرجان السينمائي الدولي كان ليكون الأول في المملكة العربية السعودية، وهو مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة.

وفي بريطانيا يلقي "الفيروس" بثقله أيضاً على قطاع الترفيه مؤدياً لإلغاء عدة فعاليات كانت مقررة جراء المخاوف من انتشار العدوى. حيث عبّر رواد دور السينما عن مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند ”No time to die“ (لا وقت للموت) والذي كان مقرراً إطلاقه بحضور بطله دانيل كريج في 3 أبريل المقبل.

وخاطب إثنان من مواقع متابعة أخبار السلسلة شركات الإنتاج المسؤولة عن الفيلم مطالبين بتأجيل طرحه خشية من صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

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وكانت شركة والت ديزني قد ألغت بعض الفعاليات المخصصة للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس" التي ستعرُض مسلسل (Star Wars: The Mandalorian') الأحدث في سلسلة أعمال حرب النجوم. حيث كان مقرراً انطلاق فعاليات الترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 مارس الجاري

هذا وأكد موقع Deadline أن الشركات المنتجة لفيلم فيلم James Bond بعنوان No Time to" Die" قد اتخذوا القرار بتأجيل موعد إطلاق فيلم العميل 007_الذي كان محدداً في المملكة المتحدة بتاريخ الإصدار الدولي في 2 أبريل، وفي الولايات المتحدة الأميركية بالتزامن مع عطلة عيد الفصح في 10 أبريل_ إلى 25 نوفمبر في الخريف المقبل قبيل عيد الشكر.

حيث "أعلن منتجو MGM و Universal و Bond ، Michael G Wilson و Barbara Broccoli ، أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق المسرحية العالمية، سيتم تأجيل طرح فيلم No Time to Die حتى نوفمبر 2020. حيث أشار البيان الصادر عنهم إل الموعد النهائي لإطلاقه في المملكة المتحدة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، وفي الولايات المتحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ".

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