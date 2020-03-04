شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستقيم سكارليت جوهانسون وكولين جوست حفل زفافهما في ديزنى لاند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخطط النجمة العالمية سكارليت جوهانسون لإقامة حفل زفافها علي خطيبها كولين جوست في " ديزني لاند " في أورلاندو ، و ذلك بالرغم من تداول عدة تقارير تؤكد أنهما يخططان لحفل أسطوري في ديزني لاند والتي تعتبر مدينة أحلام الملايين ، وقد تواصل موقع " جوسيب كوب " المختص في التحقق من الشائعات المنشرة حول الفنانين مع احدي المصادر القريبة من الزوجين و الذي أكد أنه لا توجد حقيقة لهذه القصة المختلقة للادعاء، حيث لم يخطط جوست وجوهانسون لإقامة حفل زفافهما في ديزني.



سكارليت و خطيبها

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن الثنائي علي وشك إقامة مراسم الزواج في قلعة سندريلا في عالم ديزني و ذلك بعد أن اختارت " روز " ابنة سكارليت مدينة ديزني ليقام هناك حفل الزفاف ، ويزعم الموقع أيضا أن أصدقاء جوست وجوهانسون قد أخبروهما أن روز طلبت أن الزوجين يرتديان أزياء سندريلا والأمير في الحفل.

وكانت سكارليت جوهانسون قد تزوجت مرتين قبل ذلك الاولي من رايان رينولدز و الثانية من رومان دورياك و كانت مده كل زيجه 3 سنوات ، لذلك يأمل المقربون من النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) أن تستمر زيجتها الجديدة لفترة أطول .