شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 45..محمود حجازى رجل المافيا وقاتل صفية وسوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الـ 45 والأخيرة من مسلسل "الأخ الكبير" التي انتهت عرضها منذ قليل على شاشة cbc عن حل اللغز الذى ظل الجمهور ينتظره طوال الحلقات الماضية، وهو من قتل صفية – هبة مجدى- وأيضاً قاتل فريدة – هاجر أحمد- حيث وصل حربى – محمد رجب - إلى المكان الذى أبلغته به علا – رانيا ملاح – ليجد هناك كريم – محمود حجازى - الذى يسطيع الإمساك بحربى وتقييده.

يدخل حربى مقيد في المكان ويجد أن شريف الباشا – إيهاب فهمى -هو الآخر موجود ومقيد، ويتم الكشف أن كريم هو الرجل الكبير الذى يعمل مع المافيا في مصر ويدير عمليات التجارة المشبوهة، ويعترف شريف أن كريم هو من قتل صفية وسوزى – هي من قتلت فريدة وفجأة تقتحم الشرطة المكان بعد مساعدة من زياد صديق كريم الذى سجل كل اللقاء ليتم القبض على كل الموجودين.

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وقضت المحكمة بعد الأدلة التي تم تقديمها بحبس حربى أبو رجيلة شهر مع إيقاف التنفيذ، والحكم على كريم وشريف واثنين آخرين بتحويل أوراقهم إلى فضيلة المفتى، وعلى سعاد – دعاء حكم – وعلا بالسجن 5 سنوات وسط فرحة كبيرة من حربى وأهله وأصدقائه.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.