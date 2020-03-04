شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تبدأ حفل ختام مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بـ"ألف ليلة وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، المطربة مى فاروق حفلها مع فرقتها بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، وذلك على مسرح قصر ثقافة بمحافظة قنا، ضمن ختام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، بأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، وأغنية "أنا مالى" لوردة الجزائرية.

حضر الحفل كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

Advertisements

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والإثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.