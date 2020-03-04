شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حرب البوستات.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد ابنها سيف ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلاد ابنها سيف، حيث نشرت فيديو من الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، حيث تجاهلت تماما الأزمة الأخيرة التى وقعت بينها وبين شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الذى انتقدها بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشرت فيديو من عيد ميلاد نجلها سيف، ولكنها لم تظهر فى الفيديو.





وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

يشار إلى أن الممثل وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى أمس، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وقف بجوارها في كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجوما كبيرا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.

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ورد أحمد العوضى على وائل عبد العزيز من خلال "بوست" أيضا مطول مهاجما وائل عبد العزيز، ومتهما إياه بالفشل، كذلك ردت ياسمين على شقيقها بصورة تجمعها بالعوضى وقائلة "بحبك يا أحمد".

وائل عبد العزيز عاد ونشر هجوما ثانيا بعد رد العوضى عليه، وعقب ساعات قليلة، حذف وائل أيضا البوست، دون أن يوضح أسباب ذلك، ولكن بصباح اليوم، تحول الأمر بين الثلاثى إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعى.