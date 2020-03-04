شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يؤجل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم لنوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن موقع هوليوود ريبورتر عن تأجيل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في إبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر، وذلك بعد أيام قليلة من تأجيل جولته في الصين لأجل غير مسمى لنفس السبب، وهو تفشي فيروس كورونا في الصين.

من جانب آخر تصدر النجم رامى مالك بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.

واحتفل مؤخرا النجم دانيال كريج بعيد ميلاده الـ 52 بعدما اشتهر بلعب بطولة العديد من الأعمال المميزة في هوليود أبرزها بكل تأكيد هو دور جيمس بوند الذي اشتهر به بعدما قام ببطولة عدة أفلام حول الشخصية الشهيرة، ليصبح بالأرقام أفضل من لعب الشخصية على مر العصور ويتربع على عرش النجوم الذين لعبوا تلك الشخصية الشهيرة.

Advertisements

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.