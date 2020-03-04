تراند اليوم : أحمد سعد بيدعي لجمهوره أمام الكعبة .. شوف بيدعي بإيه

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة من امام الحرم المكى بالسعودية يدعو فيها لجمهوره .

وعلق الفنان احمد سعد على الصورة قائلا: دعائي الى أحبابي وأصحابي وجمهوري الحبيب.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاء أبرز التعليقات كالآتى :

اللهم آمين ربنا يجعله فى ميزان حسناتك امين يارب

وطرح أحمد سعد في الفترة الأخيرة فيديو كليب أغنيته الجديدة ” مامي كوسا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من إخراج أحمد القيعي وإنتاج شركة The basement records.

والأغنية من ألحان أحمد سعد وإسلام كنكة وخالد عصام الدين ومن كلمات إسلام كنكة، وحققت 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.