تراند اليوم : عمر كمال يعلق علي حذف عود البطل : هترجع تاني وهنبقي أقوي

نشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب.

وقال عمر كمال :”نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل.

وأضاف عمر : “الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون.

وأوضح عمر كمال قائلا : “متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخد رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وانجح

أول تعليق لـ عمر كمال بعد رفع عود البطل من يوتيوب