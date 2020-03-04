تراند اليوم : نقابة المهن الموسيقية ترد علي قرار حذف عود البطل من يوتيوب

أكد مصدر خاص داخل نقابة المهن الموسيقية أنه لا دخل لمجلس النقابة بحذف مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال “عود البطل”، وأن النقابة لم تخاطب حتى موقع يوتيوب من أجل حذف المهرجان، بالرغم من استمرار قرار الوقف بحق كل من حسن شاكوش وعمر كمال.

ونشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب.

وقال عمر كمال :”نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل.

وأضاف عمر : “الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون.

وتابع عمر كمال : “متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخد رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وانجح.