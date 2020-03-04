صور: هذا هو القصر الذي استأجرته كايلي جينر للإجازات

بدأت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر استعداداتها مبكرة لفصل الصيف، إذ قامت باستئجار قصرٍ جديدٍ خاص بالعطلات والإجازات.

تصل قيمة الإيجار الى 40 الف ريال سعودي يوميًا، ولم يعرف ما إذا كانت كايلي ستشتري القصر أم لا.

كايلي جينر

ويحتوي القصر المطلّ على البحر، على أكثر من حوض سباحة، وقاعات للرياضة وقاعة سينما، وصالات استقبال.

يذكر أنّ كايلي كانت قد أثارت جدلاً كبيراً على موقع "تويتر" قبل أيام، بعد نشرها تغريدة تتذمّر فيها من العام الجديد، ما دفع بمتابعيها إلى سؤالها عمّا يزعجها وهي تملك كل ما يحلمون به من مال وشهرة وجمال وعائلة متماسكة ونجاحاً مهنياً وحياة بذخ في وقت يحرم فيه كثيرون من أبسط حقوقهم.

وقد جاء في تغريدة كايلي "لقد اكتفيت من سنة 2020"، في إشارة إلى تذمّرها من السّنة الجديدة التي لم تحمل إلا أخباراً مفجعة.

Advertisements

وقد حصدت تغريدة كايلي أكثر من 550 رد، و117 ألف ريتويت وما يقارب الـ390 ألف لايك، وأثارت ضجّة كبيرة على تويتر.

العارضة أثارت الجدل، خصوصاً أنّها بدأت عامها باحتفالٍ ضخم بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ستورمي الثاني، حيث صمّمت مدينة ملاهي خاصّة لها، وكلّفها الحفل أكثر من مئة ألف دولار، وتساءل المعلقون عن السبب الذي يجعل أصغر ميليارديرة في العالم تشعر باليأس، وتمنّى كثيرون لو أنّهم يعيشون حياتها، كما أنّ البعض كتب تعليقات أضاء بها على مشاكل يعاني منها، تجعله أحق بالتذمّر من جينر.

وكانت قد سبقت تغريدة كايلي، تغريدة أخرى لها نعت فيها مغني الراب "بوب سموك" الذي قتل أمس في عملية سطو مسلّح عن عمر 20 عاماً. وقد شعرت كايلي بألم شديد لوفاة المغني الشاب، بعد أسابيع قليلة على وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت بداية العام، لتعود وتنعي سموك، ما دفعها إلى التذمّر من سنة لم تحمل سوى المآسي.