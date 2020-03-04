كم عملية تجميل أجرتها شاكيرا لتتحول من فتاة عادية إلى سيدة جذابة

ظهرت الفنانة العالمية شاكيرا صديقة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الأسباني بملامح مختلفة وشعر أسود غامق اللون، في فيديو قديم تداوله المتابعون على نطاق واسع.

وعبر عدد من الجمهور عن صدمتهم من طبيعة ملامحها في بداياتها؛ مؤكدين أنها اختلفت كثيراً عن شكلها في الوقت الحالي، لاسيما وأنهم اعتادوا على مظهرها بالشعر الأشقر.

وتساءل البعض عن عمليات التجميل التي أجرتها شاكيرا؛ حيث إنها أجرت أكثر من خمس عمليات تجميل بمنطقة الأنف والوجه والحاجبين والشفتين، لتظهر بهذه الملامح الجذابة.

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وعلق آخرون أن الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية بدت ظريفة جداً في الفيديو المتداول، ويتضح فيه أنها لم تجر أية عمليات تجميل أو تعديلات تجميلية، ولكن الأمر المختلف هو فقط تسريحة ولون الشعر، ورسمة حاجبيها، لكن ذلك لم يمنع من كونها جميلة ولافتة.

وتعد شاكيرا البالغة من العمر 43 عاماً، مغنية بوب وروك، اشتهرت برقصها الشرقي المميز، ولدت في بارانكيا، وأصدرت ألبومها الأول وهي بعمر الـ14، ثم اتجهت إلى التمثيل وحصلت لها على دور في رواية تليفزيونية كولومبية.