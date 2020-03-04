فيديو: شيماء علي​ تفضح خادمتيها: تمارسان أموراً مخلّة بالآداب

كشفت الممثلة الكويتية ​شيماء علي​ أنّها تشعر بالصّدمة بعد اكتشافها أنّ الخادمتين اللتين تعملان في منزلها تمارسان أموراً مخلّة بالآداب.

ونشرت الممثلة فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنّها علمت بالأمر بعد أن طلبت هاتف إحداهما، وقامت بالتفتيش في محتوياته، لتتفاجأ بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة، وقالت "والله مستحية أتكلم في هذا الأمر، بس راح أقول، الشغالتين اللي عندي طلعوا بيحبوا بعض، أستغفر الله العظيم بيسافروا سوا وحياتهم سوا، لكن أنا ما كنت أعرف إلا لما طلبت تليفون واحدة منهم عشان أشيك عليه".

وتابعت: "أنا أحب أشيك على تليفونات الخدم اللي عندي، يكونوا مصوريني أو مصورين عيالي، ولما فتحت التليفون والله انصدمت وانصرعت، شو هالمناظر، أوضاع والله أنا بستحي أقولها أستغفر الله العظيم، شواذ مع بعض، بس أنا غلطانة إني ما عرفت من البداية فخلوا بالكم كثير".

المعلّقون لاموا شيماء، ورأوا أنّ ما فعلته هو فضيحة للفتاتين، لأنّه كان بإمكانها ترحيلهما إلى بلدهما دون إثارة كل هذه الضجّة، في حين رأى البعض الآخر أنّها تقوم بتوعية العائلات التي تستخدم العمالة الأجنبيّة، لضرورة الانتباه إلى سلوك الخادمات اللواتي يعشن معهم ومع أولادهم تحت سقفٍ واحد.

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