فنانة كويتية تضبط خادمتيها في وضع مخل

كشفت الممثلة الكويتية شيماء علي، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها مصدومة بعد أن اكتشفت أن الخادمتين اللتين تعملان بمنزلها سحاقيتان، وأنهما تمارسان أموراً مخلة بالآداب.

في التفاصيل قالت إنها علمت بالأمر بعد أن طلبت هاتف إحداهما لتتفاجأ بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة.

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وقالت شيماء علي: «والله مستحية أتكلم في هذا الأمر، بس راح أقول، الشغالتين اللي عندي طلعوا بيحبوا بعض، أستغفر الله العظيم بيسافروا سوا وحياتهم سوا، لكن أنا ما كنت أعرف إلا لما طلبت تليفون واحدة منهم عشان أشيك عليه».

وتابعت: «أنا أحب أشيك علي تليفونات الخدم اللي عندي، يكونوا مصوريني أو مصورين عيالي، ولما فتحت التليفون والله انصدمت وانصرعت، شو هالمناظر، أوضاع والله أنا بستحي أقولها أستغفر الله العظيم، شواذ مع بعض، بس أنا غلطانة إني ما عرفت من البداية فخلوا بالكم كثير».

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