فيديو وصور: الفاشنيستا غدير سلطان تعلن توبتها وهذا آخر ما كتبته

أعلنت الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان توبتها ونيتها عدم الظهور بوجهها في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار هو الأفضل في حياتها.إلا أنّها لم تقم بحذف حسابها على "انستقرام"، وأبقت على صورها، وكتبت مساء أمس عبر حسابها

‏" إنَّ اللهَ إذا أحبَّ عبداً كشفَ له حقيقةَ النَّاسِ من حوله

‏فالحمدُ للهِ الذي نطيعه بصفاءِ النوايا فيجازينا بنور البصيرة". في إشارة إلى اقتناعها بخطوتها، وبأنّ هذه الخطوة جاءت بعد انكشاف حقيقة من حولها.

وكانت غدير قد ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بسناب شات: "من هاللحظة أنا أبي أتوب.. وما أبي أطلع وجهي نهائيًا بعد"، مؤكدة أن قرارها ذلك هو أفضل قرار اتخذته بحياتها "فهذا أحلى قرار اتخذته بحياتي".

وتابعت "كنت وايد مستأنسة وأبي أدزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ما كنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقولوا لي سعيدة وشذي".

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وأكدت غدير سلطان، أن كل ما تمتلكه لم يُشعرها يومًا بالسعادة، مشيرة إلى أن السعادة لا تكمن في النقود؛ حيث استعرضت منزلها وما يحويه قائلة: "كل هذا اللي قاعدين تشوفونه والله ماجبلي السعادة، هذا كله، والله ما تدرون السعادة وين، السعادة مو بالفلوس، مو بالبيت، السعادة وراحة البال عند القريب من رب العالمين بس".

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