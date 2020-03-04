ماذا حدث لغدير سلطان جعلها تعلن التوبة؟

يبدو أن هناك شيئاً قد حدث للفاشونيستا غدير سلطان، جعلها تعيد حساباتها الخاصة، وتتراجع عن تصرفاتها، قد أعلنت خبيرة التجميل والفاشونيستا الكويتية غدير سلطان، توبتها «على حد وصفها»، مؤكدة أنها لن تظهر بوجهها مجدداً عبر أي من حساباتها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى ما يمر به العالم حالياً من أزمات وسقوط العديد من الحوادث والوفيات.

وقالت غدير، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على «سناب شات»: «إحنا بزمن الصحوة ولازم كل واحد يصحى ويشوف شو قاعد بسوى بحياته، شوف شو قاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون أثر، إللي يموتوا ما نعرف عددهم، من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائياً بعد، كنت وايد مستأنسة وأبي أدزلكم نيو اللوك إللي سويته، بس من داخل ما كنت سعيدة، رغم الكومنتات إللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاوتك، بس من داخل ما أحس إني سعيدة إنكم تقولوا لي سعيدة».

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وتابعت غدير: «حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص أنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوى أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، هذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي».

وأضافت الفاشونيستا الكويتية: «لم أشعر بالسعادة منذ مدة بعيدة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بحزم رغم صراعها الداخلي»، مصورة أركان منزلها الذي يبدو عليه الفخامة، علقت عليه: «كل هذا إللي قاعدين تشوفونه والله ما جبلي السعادة، هذا كله، والله ما تدرون السعادة وين، السعادة مو بالفلوس، مو بالبيت، السعادة وراحة البال عند القريب من رب العالمين بس».

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وتابعت غدير: «الشهرة قاعد تجرني حق الشيطان، الرجوع إلى الله تعالى وترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها وهي واجبة على كل مسلم من جميع الذنوب، كبيرة كانت أو صغيرة»، مختتمة: «يا رب يثبتني، يا رب يهديني ويهديكم».

وعبر حسابها على إنستغرام، نشرت غدير صورة مزينة بتعليق: «سيستجيب... ما دمت تؤمن أنه سيستجيب».

كانت الكويتية غدير سلطان، تعرضت مؤخراً لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لوك مكياج نشرتها على حسابها بإنستغرام، حولت فيها بشرتها إلى اللون الأسود بشكل كامل، فيما اتهمها المتابعون بالعنصرية.

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