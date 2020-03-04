معجب يقتحم مسرح هيفاء وهبي ويحتضنها.. شاهدوا ردة فعل الفنانة

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي لموقف محرج حيث اقتحم معجب المسرح الذي تغني عليه، وحاول احتضانها وتقبيلها، ثم انثنى على ركبتيه ومنحها وردة تعبيراً منه عن حبه لها طالباً منها الزواج.

الفنانة من جانبها تعاملت مع الموقف بحنكة وهدوء أعصاب، حيث سمحت له بالصعود إلى المسرح بعد أن حاول الأمن إبعاده، كما طلبت منهم تركه يعبر عن حبه لها، وسط تصفيق وإعجاب من الحضور بموقفها.



هيفاء وهبي تنتهي من أشباح أوروبا

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يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبي، انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «أشباح أوروبا» الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وعباس أبوالحسن، وأروى جودة، ومن إخراج محمد حماقي، وإنتاج محمد وزيري، الذي كان يعمل مديراً لأعمال هيفاء وهبي.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة هيفاء وهبي، في تصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، ولكنها لم تستقر حتى الآن على أبطال العمل.

كما تحضر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضاً لعدد من الحفلات الغنائية، التي ستحييها خلال الأيام المقبلة احتفالاً برأس السنة.

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