الفيلم الكوميدي "بعد الخميس" ينطلق في السينما الإماراتية والسعودية

بحضور نجوم وأبطال فيلم «بعد الخميس»، ونخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي، احتفلت شركة «العنود» للإنتاج الفني، في صالات «فوكس سينما» في «النخيل مول» جزيرة النخلة، بدبي بافتتاح فيلمها الكوميدي المنتظر «بعد الخميس».

وشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم منهم: سوزان نجم الدين، ماهر صليبي، مازن الناطور، رنا الأبيض، عبد الله الجميري، علي التميمي، أوتار، شيخة البحرينية وملكة جمال السياحة «مريام السويدي»، وملكة جمال العرب «فريال الزياري»، وملكة جمال الإمارات «فطيم الشامسي»، والممثلة الجزائرية «أمينة وسام»، ونجوم الإعلام والأعمال، منهم: الإعلامية «ميسون أبو عزام»، والإعلامي «حسين الشيخ» والإعلامي عمار شهاب ونقيب المحامين الإماراتيين المستشار زايد الشامي ورجل الأعمال صهيب الشيخ وآخرون.

أبطال الفيلم يبدون إعجابهم بانطلاقه

وعلى هامش الحفل، أبدى عدد من أبطال العمل سعادتهم برؤية فيلم «بعد الخميس» النور، وانطلاق عروضه في صالات السينما الخليجية والإماراتية، مشيرين إلى أن الحفل كان رائعاً للغاية، ويليق بمستوى الحدث.

بدوره، أكد الفنان الإماراتي القدير «علي التميمي» أهمية العمل من الناحية الكوميدية، وطالب الناس بالتوجه إلى دور العرض لمشاهدة العمل والتمتع بوجبة كوميدية هم بأمسّ الحاجة إليها.

وقال في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي: «سيكون المشاهد الإماراتي أمام نسخة جديدة من الكوميديا الراقية... أنصح الناس بالتوجه إلى السينما لدعم السينما الإماراتية والخليجية من جهة، وللتمتع بفيلم رائع بكل المقاييس من جهة ثانية».

وأكد الممثل «عبد الله الجميري» سعادته لكونه أحد نجوم العمل، الذي يجمع أسماءً من عدة دول عربية، مبدياً حزنه الشديد لفقدان الفنان المصري «طلعت زكريا»، الذي شارك في العمل.

عبد الجميري: لم أتوقع كل هذا النجاح

وقال «الجميري» في البيان نفسه: «أنا سعيد جداً لوجودي في العمل، أتوقع أن يلقى نجاحاً مبهراً؛ لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح... حزينون لأننا فقدنا الفنان الكبير طلعت زكريا بعدما شاركنا العمل».

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وأضاف: «كان الحفل رائعاً جداً، واستمتعنا جميعاً في هذه الأجواء الجميلة... أتوقع أن يستمتع المتابعون بفيلم كوميدي يضم نخبة من النجوم، كما أنه يعتبر أول فيلم إماراتي سعودي مصري لبناني، ويقدم كوميديا مضحكة تلبي حاجة الناس للضحك والفرح».

من جهته، عبر الفنان الإماراتي «منصور الفيلي» عن إعجابه الشديد بالفيلم، معتبراً أنه يقدم للجمهور كوميديا مختلفة وجميلة، ستجعله من أبرز الأفلام الكوميدية التي تعرضها دور السينما الخليجية.

وأضاف: «الفيلم رائع جداً، ويحمل أفكاراً مميزة، وسيكون المشاهد الخليجي والإماراتي أمام كوميديا استثنائية، وأتمنى أن يقبل الناس على دور العرض لمتابعته؛ فالفيلم يستحق الاهتمام».

وتابع: «لم أستغرب الأجواء الرائعة التي عشناها في هذا الحفل، وجود هذه النخبة من النجوم والأسماء المهمة، بالإضافة للاهتمام الإعلامي، يؤكدان أن الفيلم سيكون ناجحاً جداً وسينال إعجاب الجميع».

وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من عدة جنسيات عربية، حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، لكن الوالد يفارق الحياة تاركاً ثروته لولديه؛ لتصبح سبباً في تحول كبير في حياتهما، مع مشاهدة ممتعة من الكوميديا التي تجذب المشاهد.

يُذكر أن العمل شهد آخر مشاركة للفنان المصري الراحل «طلعت زكريا» وحسن عبد الفتاح من مصر، إلى جانب «عبد الله الجميري، ومحمد هاشم، جعفر الغريب، نورا عصر، عبد الحميد العوام» من السعودية، و«منصور الفيلي، بلال عبد الله، أحمد مال الله، علي التميمي» من الإمارات، ومن لبنان «داليدا خليل»، والفنان محمود التركي من العراق.

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