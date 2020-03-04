غادة عبد الرازق تتجه لبيع الكبدة في أحد الشوارع الشعبية

تعاقد رجل الأعمال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات «النهار»، مع المنتج ممدوح شاهين، على عرض مسلسل «سلطانة المعز»، للفنانة غادة عبدالرازق، حصرياً على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تتجه سيدة إلى إدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

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«سلطانة المعز»، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل «حدوتة مرة» تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسمين أحمد، وشاركها بطولته مجدي كامل وعبدالرحمن أبو زهرة وعايدة رياض ومحمد شاهين، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

حفلة 9 يعيد غادة عبدالرازق للسينما

وعلى جانب آخر تعود غادة عبدالرازق لجمهورها السينمائي بفيلمها الجديد الذي يحمل اسم «حفلة ٩».

حيث احتفلت ببدء تصوير أول مشاهد الفيلم، وذلك بتقطيع تورته داخل «الأستديو» بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين المشاركين فيه، ومنهم كمال أبو رية وأحمد وفيق ونهال عنبر وصبحي خليل وعبدالمنعم ربيع، الذي يتولى إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبدالحليم.

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وفي بداية الاحتفال كشفت غادة عبدالرازق عن سر صورتها التي نشرتها مؤخراً على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وهو ما أثار حالة من جدل بين محبيها علي «السوشيال ميديا» عن زواجها... وكشفت غادة سر هذه الطرحة بقولها: «الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد «حفلة ٩» وهو مشهد زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث الفيلم».

وأضافت أنها عندما تكون سعيدة تقوم بنشر صورها على إنستغرام، وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط أو مشاركات على «السوشيال ميديا» فهو مرورها بفترة نفسية صعبة وأنها خرجت من هذه الحالة فور عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

وأشارت إلى أن فيلم «حفلة ٩» هو اسم المكان الذي تدور بداخله أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم «موعد على العشاء» لسعاد حسني وحسين فهمي، لكنها أكدت احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير، وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة، وتكتمت تفاصيل دورها، إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية «روز» آل «باليرينا» المعتزلة والتي لديها ابنة.

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