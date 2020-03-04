ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لاحمد العوضي بعد فضيحة شقيقها

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب تعليقاً عليها: «بحبك يا ياسمين»؛ ما جعلها ترد عليه بالصورة نفسها قائلة: «بحبك يا أحمد».

وجاء ذلك رداً على منشور الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين الذي يبدو أنه لم يكتفِ بما قاله في حقها؛ فقد كتب منشوراً جديداً بعدها بدقائق، قال فيه: «آخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق»، مضيفاً: «ونصيحة مني ليك لما تدخل على ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلاً بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني».

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وأضاف وائل في منشوره على فيس بوك أنه لم يتلق أي مساعدات من شقيقته، وأنه لا يزال يسكن في شقة إيجار.

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وأوضح: «كلمة إني طالع على حسها كل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنة، وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكرة قدام مصالح أختي».

وجاء رد وائل بعد منشور كتبه أحمد العوضي اتهمه فيه بالفشل، وقال العوضي في تصريحاته ضد وائل عبد العزيز منذ قليل:«إنت أصلاً عايش باسمها.. أنا شقيت على حالي بعرقي.. لكن إنت فشلت في كل شيء.. فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبني آدم».

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