احمد العوضي لشقيق ياسمين عبد العزيز: "هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي رميته"

رد الفنان أحمد العوضي على ما قاله وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل بمنشور له على فيس بوك قال فيه:

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«أنهي بيت اللي أدخله من بابه إن كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته؟! باب إيه يابني أدخله هو أنا شوفت راجل واقف جنبها؟! دي واحدة إنت مابتعملش حاجة غير إنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب إيه يابني اللي هدخله من بابه وأكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس؟! يابني أنا من عين شمس منطقة شعبية اتربيت على إن الأخت والأم والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية إيه يابني؟! أنا أجري الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب إيه يا حبيبي اللي أدخله وإنت أصلاً عايش باسمها؟!.. أنا شقيت على حالي بعرقي.. لكن إنت فشلت في كل شيء.. فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبني آدم».

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وجاء رد العوضي على وائل بعد أن اتهمه الأخير بأنه يستغل شقيقته ويرغب في الزواج منها؛ لأنه يراها الدجاجة التي تبيض الذهب، وكشف عن أنها أهدته بطولة مسلسل، وكذلك سيارة مرسيدس، مطالباً إياه بدخول البيت من بابه.

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