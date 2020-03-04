شذى حسون تعود بـ”مكتفي بك”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة العراقية شذى حسون أغنية جديدة بعنوان “مكتفي بك” عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.

وترافق طرح الأغنية الرومانسية مع حملة دعائية واسعة حملت عبارة “شذى حسون.. العودة” كعنوان لها، وشملت صفحات شذى حسون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية “مكتفي بك” من كلمات سحر البحرينية، الحان محمد جناحي وتوزيع مروان جناحي، وصوّرتها شذى حسون أخيراً على طريقة الفيديو الكليب مع المخرج اللبناني هاس غدار في مدينة دبي.

وأكدت شذى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها “تعود من بعد غياب ليس بالكثير، وإنما كانت بمثابة استراحة محارب، بعمل فني جديد ومتميز يعكس للمشاهد رقة أحساسها في اختيارها لأعمالها الفنية”.

وأشارت أنها “جسدت من خلال هذا الكليب فكره ناعمة ورقيقة تشبه إلى حد كبير شخصيتها على الطبيعية كما أن التقنيات العالمية التي استخدمت في الكليب عكست براعة حسون وذكائها حيث تم تصوير الكليب في فندق أرماني”.