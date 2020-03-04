نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 31 دقيقة مضت التعليقات على ظهور أبطال أفلام هوليوود في أسواق دمشق! مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أقدمت الفنانة الأرمنية السورية ستيفاني سانوسيان على خطوة فنية لافتة، إذ تخيّلت أن أبطال أفلام هوليوود العالميين متواجدين في شوارع سوريا والعاصمة دمشق وأسواقها، إذ أنهم قرّروا تجربة نمط الحياة هناك ونزلوا إلى الأسواق وتعاملوا مع الزبائن بشكل يومي.

وترجمت سانوسيان فكرتها عبر مجموعة من الصور المرفقة، نشرتها أخيراً بعنوان If Hollywood Movies were a Syrian Production. ودمجت عدداً من أبطال أفلام هوليوود في صور ملتقطة من شوارع وأسواق سوريا عبر “فوتوشوب”.

وترون في بعض الصور المرفقة، على سبيل المثال، بطل فيلم “جوكر”، خواكين فينيكس، الذي بدا متواجداً في أسواق دمشق بشخصية “الجوكر” قبل أن يقرر الهرب فجأة. كذلك، يظهر أبطال فيلم Godfather في شوارع سوريا، مجتمعين على طريقة “باب الحارة”. وتجدون المزيد من التفاصيل في الصور المرفقة.