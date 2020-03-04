نجم “عروس بيروت” في جعبته 17 إختراعاً: معادلة جديدة للتواصل بين الناس

متابعة بتجــــــــــرد: نشر نجم “عروس بيروت” جاد ابو علي أول براءة إختراع حصل عليها من الجمهورية اللبنانية، وكشف أن في جعبته 17 إختراعاً.

في هذا الإطار، علّق جاد ابو علي في منشور على تطبيق الصور إنستغرام: “من أول براءات الاختراع اللي حصلت عليها، وهالإختراع كان واحد من ١٧ اختراعاً بأكثر من مجال، يلّي بتأمّل إنو رح يغيروا شي بهالعالم”.

وأضاف جاد ابو علي “إختراع سيضع معادلة جديدة للتواصل بين الناس، حُبّي للاستكشاف ولإيجاد حلول لمشاكل الناس يدفعني دائمًا لتصميم اختراعات جديدة، بانتظار الفرصة المناسبة لإطلاقها”.