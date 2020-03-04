إلغاء حفل ميريام فارس في السعودية بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: بعد أن كان مقرراً أن تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية في 20 آذار/مارس الجاري في مدينة الملكة عبدالله الإقتصادية في جدة، تقرر إلغاء الحفل وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم أخذها جراء انتشار فيروس كورونا.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات ملكة المسرح كانت أغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية شهر كانون الثاني/يناير، وهي من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الأخيرة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.